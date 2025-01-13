Следы викингов в Украине: ученые разгадали тайну каменных дисков (фото)

Вопрос окончательно не закрыт, ведь теория украинского и польского ученых встретила критику

Не только древние тайны далеких стран привлекают учёных. Каменные диски, отысканные на средневековых стоянках Руси, вызвали новый энтузиазм посреди исследователей.

Все благодаря гипотезе украинской ученой Елены Веремейчик и ее коллеги из Польши Ольги Антовской-Горанчняк изучавших загадочные пирофиллитовые диски XII-XIII веков. Они долгое время оставались загадкой из-за необычной конструкции и неизвестного назначения.

Исследовательницы предполагают, что диски могли быть солнечными компасами — инструментами, которые использовали викинги для морской навигации. Анализ поверхности трех дисков (найденных в Киеве, Листвене и Любече, что на Черниговщине) обнаружили их сходство с солнечными компасами викингов, найденными в Гренландии и Балтийском регионе. Описанные диски особенно напоминают солнечные компасы викингов благодаря отверстиям в центре и радиальной гравировке. На них можно было наносить временные отметки мелом или углем.

Диск пирофилитового сланца из Любеча

Диск пирофилитового сланца из Листвена

Авторство фото: Елена Веремейчик

Происхождение материалов указывает на местное производство. Требуются дополнительные исследования и археологические эксперименты, чтобы точно узнать, использовали ли эти каменные диски для навигации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что это не единственные находки, связывающие варягов с территорией современной Украины. Среди других — единственная руническая стела в Восточной Европе.