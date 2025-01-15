У Франції знайдені таблички з прокляттями часів римської імперії: про що в них йдеться (фото)

Таблички були адресовані римському божеству

Археологи можуть багато розказати про давні часи, проте знайдені артефакти і їх можуть здивувати. Під час розкопок кладовища римської епохи в Орлеані, Франція, археологи виявили 21 свинцеву табличку-прокляття. Усі знахідки виявили у чоловічих похованнях на кладовищі, яке датується кінцем І – початком ІІІ століття.

Як зазначає "Лайфсайнс", цвинтар був нетиповим: всі поховання розташовані в один ряд, без жінок і дітей, з дерев’яними трунами, але без кремацій. Це може свідчити про те, що поховані належали до певної професії або групи.

Свинцеву табличку знайшли між ногами скелета

Свинцева пластина з прокльоном

Таблички, відомі як defixiones, це тонкі свинцеві пластини з написами латинською та галльською мовами. Одна з них, знайдена в могилі F2199, була розміщена між ногами чоловіка поруч із вазою та монетами. У тексті на ній зверталися до бога Марса ("Марс Королівський"), римського бога війни. Прокляття було адресоване кільком людям, чиї несправедливі дії викликали гнів автора. Для вивчення табличок їх хімічно обробили, щоб запобігти корозії, а текст відновили за допомогою спеціальних технологій.

Відновлений текст прокляття

Довідково: Defixiones були поширеним ритуалом у Середземномор’ї. Їх використовували для звернень до богів: на свинцевій пластині записували прокляття чи побажання, протикали цвяхом і клали на могили або в колодязі.

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