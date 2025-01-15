Во Франции найдены таблички с проклятиями времен римской империи: о чем в них идет речь (фото)

Таблички были адресованы римскому божеству

Археологи могут многое рассказать о древних временах, однако найденные артефакты и их могут удивить. Во время раскопок кладбища римской эпохи в Орлеане, Франция, археологи обнаружили 21 свинцовую табличку-проклятие. Все находки были обнаружены в мужских захоронениях на кладбище, которое датируется концом I – началом III века.

Как отмечает "Лайфсайнс", кладбище было нетипичным: все захоронения расположены в один ряд, без женщин и детей, с деревянными гробами, но без кремаций. Это может свидетельствовать о том, что погребенные принадлежали к определенной профессии или группе.

Свинцовую табличку нашли между ногами скелета

Свинцовая пластина с проклятием

Таблички, известные как defixiones, это тонкие свинцовые пластины с надписями на латинском и галльском языках. Одна из них, найденная в могиле F2199, была расположена между ног мужчины рядом с вазой и монетами. В тексте на ней обращались к богу Марсу ("Марс Королевский"), римскому богу войны. Проклятие было обращено к нескольким людям, чьи несправедливые действия вызвали гнев автора. Для изучения табличек их химически обработали, чтобы предотвратить коррозию, а текст восстановили с помощью специальных технологий.

Восстановленный текст проклятия

Справка: Defixiones были распространенным ритуалом в Средиземноморье. Их использовали для обращений к богам: на свинцовой пластине записывали проклятие или пожелания, протыкали гвоздем и клали на могилы или в колодцы.

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