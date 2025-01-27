Робот-собака проти дрона: відео безпілотної битви з Китаю завірусилось у мережі (відео)

Китайці активно розвивають напрямок чотири та шестилапих псів-дронів

Китайські компанії вже не перший рік виробляють чотирилапих роботів. Вони використовуються в різних цілях. Зокрема, в Україні робопсів використовують для розвідки на фронті, причому іноді — у зв’язці із квадрокоптером для максимальної ефективності.

У Китай тим часом дрон змусили битися з робопсом. Таке відео днями завірусилось в китайському сегменті соціальних мереж. Дрон і собака-робот стріляють один в одного феєрверками. У якийсь момент безпілотник починає обертатися навколо собаки-робота, змушуючи її маневрувати, щоб протистояти новій загрозі. На наявному фрагменті відео видно, що обидва дрони не постраждали.

Китайські роботи собаки тим часом максимально вдосконалюються. Вчені випробували в Антарктиді нового покращеного робота, який може носити вантажі в сильний мороз. Шестилапий робопес зміг нести вантаж на полярній дослідницькій станції Чжуншань при -40 градусів за Цельсієм завдяки спеціальному "взуттю".

Поки у Китаї дискутують про майбутнє безпілотної війни та покращують безпілотники для роботи в надзвичайних умовах, в Україні вже відбулась перша битва проти російських загарбників виключно силами роботизованих платформ.

Раніше "Телеграф" розповідав про робота-поліцейського в Китаї. Він круглої форми та може слідкувати за порядком й навіть затримувати злочинців.