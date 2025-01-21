Вчені з Китаю встановили рекорд, нагрівши плазму на понад 100 млн градусів: навіщо їм це (відео)

Дослід вчених — один з кроків до майбутнього енергетики

Китайські дослідники продовжують проводити різноманітні незвичайні експерименти. В погоні за дешевою енергією, вчені у сфері ядерного синтезу досягли нового світового рекорду, утримуючи плазму, яка в шість разів гарячіша за Сонце, протягом 1066 секунд. Температура плазми перевищила 100 мільйонів градусів за Цельсієм. Це важливий крок до створення термоядерного реактора.

Випробування відбулося на експериментальній установці EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) в Інституті фізики плазми в Хефеї. Це досягнення перевершило попередній рекорд у 403 секунди, встановлений у квітні 2023 року. EAST є частиною китайського проєкту "штучного сонця", метою якого є створення комерційно життєздатного термоядерного реактора.

За словами Гонга Сяньцзу, старшого дослідника проєкту, для успішної реалізації термоядерного синтезу для отримання енергії необхідно виконати три ключові умови:

досягти надзвичайно високої температури,

забезпечити достатню щільність електронів у плазмі,

продовжити стабільний вивід енергії протягом тривалого часу.

Попри значні досягнення, дослідники визнають, що існує розрив між експериментальними установками, такими як EAST, і майбутніми комерційними термоядерними реакторами. Плазма, що є основним компонентом зірок, утворюється в результаті термоядерних реакцій, які генерують світло та тепло. Китайський проєкт "штучного сонця" є важливим кроком до відтворення цього природного процесу на Землі, що може відкрити нову еру енергетики.

Раніше "Телеграф" розповідав про старт роботи екзакомп'ютера, потужність якого в багато сотень разів перевищує потужність звичайних ПК. Він розташований у США та буде використаний для вивчення ядерної зброї.