Робопес гуляв Дніпром і потрапив на відео

Робопес може не тільки бути вихованцем, але й допомагати керувати домашньою електронікою

Технологічний прогрес стрімко крокує планетою, а розумні машини націлилися на нішу домашніх тварин. Українці також можуть дозволити собі завести таку іграшку, а одну з них уже помітили на вулицях Дніпра.

Відповідним відеозаписом поділився telegram-канал "Труха". Водій легкового автомобіля помітив, як дітище сучасної робототехніки переходить дорогу в компанії двох людей, які, мабуть, є його господарями.

З короткого ролика зрозуміло, що жителі міста не часто бачать подібні дива, а тому робот-пес все ще здатний привернути до себе увагу.

З кадрів неможливо напевно зрозуміти, що це за модель, проте вона своїми формами нагадує CyberDog 2 від китайської компанії Xiaomi. Ці пристрої оснащені набором сенсорів, які дозволяють йому розпізнавати мову та жести. При цьому він може запам’ятовувати, хто є членами сім’ї та виконувати їх вказівки. Вбудований штучний інтелект дозволяє не лише виконувати закладені функції, а й вивчати нові команди.

З практичних навичок у робопса є можливість стати своєрідним пультом керування для інших пристроїв у розумному будинку. Продажу робота в Україні офіційно не запускали, проте його можна придбати на Aliexpress за 124 тисячі гривень.

Як повідомлялося раніше, у столиці днями помітили позашляховик Sherp, величезні колеса якого одразу привернули багато уваги.