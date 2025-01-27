Робот-собака против дрона: видео беспилотной битвы из Китая завирусилось в сети (видео)

Китайцы активно развивают направление четырех и шестилапых псов-дронов

Китайские компании уже не первый год производят четырехлапых роботов. Они используются в разных целях. В частности, в Украине робопсов используют для разведки на фронте, причем иногда — в связке с квадрокоптером для максимальной эффективности.

В Китай тем временем дрон заставили сразиться с робопсом. Такое видео на днях завирусилось в китайском сегменте социальных сетей. Дрон и собака-робот стреляют друг в друга фейерверками. В какой-то момент беспилотник начинает вращаться вокруг собаки-работа, заставляя ее маневрировать, чтобы противостоять новой угрозе. На имеющемся фрагменте видео видно, что оба дрона не пострадали.

Китайские работы собаки в это время максимально совершенствуются. Ученые опробовали в Антарктиде нового улучшенного робота, который может носить грузы в сильный мороз. Шестилапый робопес смог нести груз на полярной исследовательской станции Чжуншань при -40 градусов по Цельсию благодаря специальной "обуви".

Пока в Китае дискутируют о будущем беспилотной войны и улучшают беспилотники для работы в чрезвычайных условиях, в Украине уже состоялось первое сражение против российских захватчиков исключительно силами роботизированных платформ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о роботе-полицейском в Китае. Он круглой формы и может следить за порядком и даже задерживать преступников.