Україна вперше провела бій роботами на фронті: що відомо про унікальну операцію

Використання "армії дроїдів" потребує технічних навичок, детального планування та інженерів на місцях

Українські військові провели першу атаку виключно безпілотними системами. Це відбулось в Харківській області поблизу Липців.

Представник служби зв’язків з громадськістю бригади "Хартія" Національної гвардії України сержант Володимир Дегтярьов розповів, що операція була успішною. У складі роботизованої групи були наземні дрони-кулеметники, дрони-камікадзе, що мають під’їхати та підірвати перешкоду, наземні роботи-сапери, що як мінують, так і розміновують певні ділянки.

З неба підтримкою були великі мультироторні коптери, які можуть нести важкі міни, наприклад протитанкові та менші FPV-дрони. Розвідку забезпечували "каруселі" спостережних дронів. Загалом "мова йде про десятки одиниць роботизованої і безпілотної техніки одночасно на невеличкій ділянці фронту", — каже Дегтярьов.

Використання такого типу бою має як переваги, так і недоліки. Зокрема, потребує складного та швидкого планування. Залучення такої технології дає перевагу над ворогом, проте бригади мають мати майстерні та інженерів, щоб адаптувати технології та навчених пілотів для керування.

Тим часом самі технології дронів не стоять на місці — українські військові почали використовувати дрони на котушці. 414 ОПУБАС Птахи Мадяра успішно використала два FPV-безпілотника з керуванням по оптоволокну. Вони знищили російський танк, який вів вогонь з закритої вогневої позиції — через велику кількість РЕБ до нього звичайним дроном було не підібратись.

Раніше "Телеграф" писав, що оптоволоконне керування доступне не тільки для дронів у повітрі. Його також встановлюють на наземні роботизовані платформи, для них вага котушки значення не має.