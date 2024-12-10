Китай випустив сферичного робота-поліцейського, який може переслідувати злочинців (відео)

Китай живе в майбутньому — на вулицях Ченду помітили робота-поліцейського

Роботи не тільки опановують повітря, а й вчаться слідкувати за правопорядком. В Китаї показали нову розробку — робота-борця зі злочинністю, який допомагатиме поліції.

За словами виробників, робот на основі ШІ не тільки переслідує злочинців, але й виявляє злочини, щоб зупинити їх. Він може переслідувати злочинців, стріляти сітками і навіть справлятися з падінням з висоти. Швидкість пересування такого робота — до 35 км/год. Про це повідомляють офіційні соцмережі міста Ченду. На опублікованому відео робот котисься поміж людей. Також в робота можуть вбудовувати сльозогінний газ. Вага сферичного поліцейського — 125 кг.

Китайська робототехнічна компанія Logon Technology минулого місяця заявила, що її автономна сфера RT-G є "технологічним проривом". Як повідомляється, кульки на основі штучного інтелекту можуть виявляти порушення. Вони також використовують розпізнавання облич для виявлення злочинців, розшукуваних поліцією. І хоча заяву про цих колобків-поліцейських сприйняли скептично, їх вже помічали на вулицях.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу китайську розробку — спеціальну біорозкладну піну, які може видаляти з води мікропластик. Її можна використовувати кілька разів.