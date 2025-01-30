Поблизу берегів Каліфорнії 1500 дельфінів пливли разом — неймовірне видовище зняли дроном (відео)

Таке скупчення цих ссавців — рідкість

На центральному узбережжі Каліфорнії, в затоці Кармел, зафіксували дивовижне явище — понад півтори тисячі дельфінів Ріссо утворили так звану "супергрупу", стрибаючи та ковзаючи через водну гладь. Це унікальне явище, адже ці морські ссавці зазвичай подорожують невеликими групами по 10-30 особин.

Monterey Bay Whale Watch вдалось зняти цю незвичну картину за допомогою дрону. Команда якраз була на човні та шукала сірих китів. Дельфіни буквально оточили човен і пливли поруч з ним, кажуть очевидці в коментарі АР.

Деякі дельфіни навіть плавали перед човном, використовуючи хвилі для пришвидшення. Велика кількість як дорослих, так і молодих дельфінів свідчить про те, що кілька груп дельфінів об’єдналися, пливучи на південь. Так і виникла ця "супергрупа".

Дитинча дельфіну Ріссо

Дельфіни Ріссо

Монтерейська берегова лінія — ідеальне місце для таких спостережень завдяки підводному каньйону, що дозволяє дельфінам підпливати ближче до берега. Однак навіть тут явища такого масштабу трапляються рідко.

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