У перший день 2025 року морські мешканці порадували одеситів (відео)

Морські тварини потрапили до об’єктиву камери

У середу, 1 січня, дельфіни плавали поблизу берега в Одесі. Один зі ссавців грайливо вистрибнув із води.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Думська". Люди у коментарях припустили, що дельфіни припливли із Криму.

На кадрах видно, як одна з тварин, граючись, вистрибнула з води. Підписники зазначили, що це добрий знак.

Один із коментаторів пошкодував дельфінів, які страждають через забруднення Чорного моря та через війну.

Нагадаємо, жертвами російської агресії стають не лише люди, а й наші брати менші. Одними з наймасовіших жертв стають чорноморські дельфіни, які, якщо війна не припиниться найближчим часом, можуть зовсім зникнути.

Ще восени повідомлялося, що військові дії в Чорному морі стали причиною масового вимирання дельфінів та морських свиней. За оцінками дослідників, лише за кілька місяців війни гине близько 20 відсотків популяції чорноморських китоподібних.

Через аварію російських танкерів у грудні 2024 року в Чорному морі і зовсім сталася екологічна катастрофа. На пляжах російських міст Анапа та Новоросійськ знаходять мертвих дельфінів та птахів.

Мазут продовжує забруднювати узбережжя: він небезпечний для риб та птахів. Токсичні речовини викликають гіпоксію, що призводить до смерті тварин. Наслідки катастрофи можуть відчуватися роками. Повне очищення акваторії може тривати до 10 років.