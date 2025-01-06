У Криму виявили викид мазуту: дельфіни гинуть десятками (відео)

Число загиблих тварин збільшується з кожним днем

У тимчасово окупованому Криму мазут, який потрапив у море під час аварії російських нафтових танкерів, продовжує забруднювати узбережжя. Через нього зафіксовано загибель уже десятків тварин.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, один із викидів був зафіксований у районі бухти Капсель.

"Забруднено 2 кілометри піщаної місцевості від мису Француженка до пароплава "Багратіон", — йдеться у повідомленні.

Бухта Капсель знаходиться біля Судака, між мисом Алчак та півостровом Меганом.

На це узбережжя Криму вже виносить трупи дельфінів. За даними науково-екологічного центру порятунку дельфінів "Дельфа", зараз вже зафіксовано 32 випадки загибелі цих тварин внаслідок розливу мазуту.

Повідомлення про мертвих китоподібних надходять практично щодня. Експерти вважають, що більшість дельфінів загинула в перші 10 днів після НП з танкерами.

"Зараз їх продовжує виносити море. Постраждали переважно азовки, які завжди були найбільш вразливими китоподібними", — сказано в публікації.

У науковому центрі зазначають, що забруднення багато.

"Є протяжні ділянки, де мазут плаває грудками у товщі води, а нафтова плівка на поверхні", — зазначається у публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мазут із російських танкерів виявили ще у двох районах тимчасово окупованого Криму – на пляжі Керчі та поблизу озера Тобечик.