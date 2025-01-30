У берегов Калифорнии 1500 дельфинов плыли вместе — невероятное зрелище сняли дроном (видео)

Такое скопление этих млекопитающих – редкость.

На центральном побережье Калифорнии, в заливе Кармел, зафиксировали удивительное явление — более полутора тысяч дельфинов Риссо образовали так называемую "супергруппу", прыгая и скользя через водную гладь. Это уникальное явление, ведь эти морские млекопитающие обычно путешествуют по небольшим группам по 10-30 особей.

Monterey Bay Whale Watch удалось снять эту необычную картину с помощью дрона. Команда как раз была на лодке и искала серых китов. Дельфины буквально оцепили лодку и плыли рядом с ней, говорят очевидцы в комментарии АР.

Некоторые дельфины даже плавали перед лодкой, используя волны для ускорения. Большое количество как взрослых, так и молодых дельфинов свидетельствует о том, что несколько групп дельфинов объединились, плывя на юг. Так и возникла эта "супергруппа".

Детеныш дельфина Риссо

Дельфины Риссо

Монтерейская береговая линия – идеальное место для таких наблюдений благодаря подводному каньону, позволяющему дельфинам подплывать ближе к берегу. Однако даже здесь явления такого масштаба встречаются редко.

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