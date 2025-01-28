Цих милих пухнастиків ледь не винищили: де їх можна зустріти в Україні сьогодні

Ця пухнаста тваринка, що змінює забарвлення хутра залежно від пори року, не лише є символом чистоти та елегантності, а й важливим контролером чисельності гризунів в екосистемі

Горностай – це невеликий, але дуже цікавий хижак, що належить до родини мустелових. Ця тварина відома своїм красивим хутром, яке змінює забарвлення залежно від пори року: влітку горностай має коричневе хутро, а взимку стає білим, що дозволяє йому маскуватися в снігу.

В Україні горностаї під охороною держави і занесені до Червоної книги України. Полювання на них заборонене навіть з метою дослідження. Основними загрозами для горностаїв є зменшення їхнього природного середовища через людську діяльність та коливання чисельності їхніх основних жертв – гризунів

Опис та особливості

Горностай (Mustela erminea) має довжину тіла від 17 до 30 см і важить приблизно від 110 до 260 грамів. Його хутро густе і коротке, з чорним кінчиком хвоста, що є характерною рисою цього виду. Горностаї є спритними мисливцями, які полюють на дрібних гризунів, птахів і навіть можуть переслідувати свою здобич під землею. Вони активні переважно вночі, але можуть полювати й вдень, особливо взимку.

Горностаї мають високу метаболічну швидкість і повинні харчуватися кожні 2-3 години. В умовах нестачі їжі вони здатні мігрувати на великі відстані в пошуках їжі. Взимку горностай може проходити до 3 км на день, а влітку – до 15 км. Ці тварини можуть знищувати більше гризунів, ніж здатні з'їсти, створюючи запаси на випадок голод. Вони також відомі своєю здатністю створювати снігові тунелі для полювання та захисту від холоду.

Це перелік основних заповідників, де його можна зустріти:

Канівський природний заповідник (Черкаська обл);

Рівненський природний заповідник (Рівненська обл);

Природний заповідник "Дніпровсько-Орільський" (Дніпропетровська обл);

Угольсько-Широколужанський заповідний масив (у складі Карпатського біосферного заповідника. Розташований у межах Тячівського району Закарпатської області);

Древлянський природний заповідник (Житомирська обл);

Черемський природний заповідник (Волинська обл);

Природний заповідник "Розточчя" (Львівська обл);

Дунайський біосферний заповідник (Одеська обл).

Горностаї стали жертвами модної індустрії через своє цінне хутро. Його використовують для виготовлення шуб та інших виробів, що робить горностая об'єктом полювання. Хутро зимового горностая вважається одним із найдорожчих у світі.

Культурне значення

Горностай має символічне значення у багатьох культурах. Білий горностай із чорним кінчиком хвоста став символом чистоти та королівської влади. Його зображення часто використовувалося для прикраси мантій монархів.

Проте горностай – це не лише естетично приваблива тварина, а й важливий елемент екосистеми, який заслуговує на нашу увагу та охорону. Вони є важливим контролером чисельності гризунів, таких як миші та полівки, що робить його корисним для сільського господарства.

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