Сонячна пляма затихла ненадовго. Синоптики попереджають про магнітні бурі

В кінці тижня землян турбуватиме середній геомагнітний шторм

Сонячна пляма 3981, яка з початку тижня створила понад 20 сильних спалахів, вирішила ненадовго взяти паузу. Однак вже у п'ятницю, 7 лютого, її активність поновилась. Вчені прогнозують, що в кінці цього тижня Землю турбуватиме середня магнітна буря.

Цього тижня сонячна пляма 3981 спричинила понад 20 сонячних спалахів класу M, у тому числі два, які майже досягли категорії X, тобто найсильнішої з максимальних. Є ймовірність, що її активність буде високою й 7 лютого, як повідомили у ресурсі дослідження космічної погоди Spaceweather.

Тим часом фахівці зі сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, кажуть, що у п'ятницю, 7 січня, тримається середня магнітна буря в 4 бали. Наступного дня, 8 лютого, вона щезне з графіка коливань.

У неділю також прогнозується геомагнітна "тиша".

Раніше "Телеграф" писав про те, якої погоди очікувати 7 лютого у п'яти найбільших містах. Синоптики попереджають про морози в цю добу.