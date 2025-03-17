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Свято 17 березня: що не можна робити, аби не сталися неприємності

Автор
Вікторія Козар
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Яке сьогодні свято 17 березня 2025 року
Яке сьогодні свято 17 березня 2025 року. Фото Freepik

У цей день дотримуйтеся важливих заборон

У понеділок, 17 березня, віряни згадують за новим стилем преподобного Олексія. До запровадження новоюліанського календаря свято припадало на 30 березня.

Життя преподобного Олексія припало на IV-V століття. Одного разу під час служби Божої хлопцю привиділось, що ховають його маму. Тож він почав просити у Господа, щоб той дав їй життя. З того часу Олексій залишив мирське життя й вирішив присвятити себе Богу. Водночас хлопець не одружився на своїй обраниці, залишив їй перстень й відправився до Месопотамії.

Олексій жив у місті Едеса, де просив милостиню біля храму Пречистої Діви Марії. Після цього хлопець віддавав кошти бідним. В один момент паламар храму побачив видіння, що Діва Марія попросила, аби у церкву увійшла людина, гідна Царства Небесного. Ним став Олексій, який одразу отримав багато шани від людей. Однак преподобний не хотів слави й поїхав з міста.

Олексій повернувся додому, але батьки його не впізнали. Так хлопець прожив з рідними ще 17 років, але зізнався, що — їхній син, лише у передсмертній записці. На похорон до Олексія прийшло чимало людей, які зцілювалися біля його труни.

Традиції та прикмети 17 березня

У цей день наші предки звертали увагу на бруньки берези, бо вони мали особливу силу. Якщо цей день випадав на понеділок, то люди не їхали у далеку дорогу. Дехто вже починав сіяти ячмінь.

  • Гуси летять високо — чекайте снігопаду.
  • Якщо цей день теплий, то такої погоди слід чекати і надалі.
  • Падає дощ чи сніг — буде великий урожай овочів і фруктів.

Що не можна робити 17 березня

  • Як і в інші дні, не можна пліткувати, брехати, чинити зло, скаржитися.
  • Давати у борг у цей день не варто, бо можете втратити всі гроші.
  • Не варто вирушати у далеку дорогу, бо справи будуть кепські.
  • У жодному разі не рубайте березу, бо накличете біду.

Іменини 17 березня

У цей день святкують День ангела Павло, Макар, Гавриїл, Віктор, Олексій, Олександр.

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#Традиції #Прикмети #Заборони #Свято