Свято 7 лютого: що не можна робити сьогодні, якщо не хочете зіткнутися зі злиднями

Дізнайтеся, що робили наші пращури сьогодні у поминальний день

Цієї морозної та сніжної п’ятниці, 7 лютого, православні віряни та греко-католики згадують преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського. До переходу християн на новоюліанський календар святого шанували 20 лютого.

Партеній жив у IV столітті в місті Мілет, розташованому в Малій Азії. Він був сином диякона Христодула і з раннього віку проявляв дар чудотворення та зцілення хворих. Згодом Партенія посвятили у священники, а пізніше він обійняв посаду єпископа міста Лампсак.

Святий прославився безліччю чудес, найбільшим з яких стало воскресіння юнака, який загинув під колесами воза, навантаженого кам’яними плитами під час будівництва храму. Партеній помер 360 року, а його мощі стали джерелом зцілення багатьом страждущих.

Традиції та прикмети 7 лютого

У народі цей день вважався поминальним. Наші пращури 7 лютого випікали пироги з цибулею і роздавали їх нужденним. Декілька пирогів обов’язково залишали за порогом на знак "частування" для померлих родичів. Також було заведено відвідувати церкву, підносити молитви за померлих та відвідувати їхні могили.

Фото: freepik

Сині хмари пливуть — до тепла.

Собаки катаються снігом — до нічної хуртовини.

Червоний захід сонця — до рвучких і холодних вітрів.

Що не можна робити 7 лютого

Носити одяг зеленого кольору — до неприємностей.

Скупитися — можна зіткнутися зі злиднями.

Їсти одному — можна весь рік провести на самоті.

Свята та події 7 лютого

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День "Подаруйте дітям посмішку"

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День польотів на місяць (мислимих та немислимих)

У кого іменини 7 лютого

Сьогодні іменини святкують Партеній, Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.

Нагадаємо, що в останньому зимовому місяці випадає багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на лютий 2025 року.