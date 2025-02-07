Свято 7 лютого: що не можна робити сьогодні, якщо не хочете зіткнутися зі злиднями
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Дізнайтеся, що робили наші пращури сьогодні у поминальний день
Цієї морозної та сніжної п’ятниці, 7 лютого, православні віряни та греко-католики згадують преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського. До переходу християн на новоюліанський календар святого шанували 20 лютого.
Партеній жив у IV столітті в місті Мілет, розташованому в Малій Азії. Він був сином диякона Христодула і з раннього віку проявляв дар чудотворення та зцілення хворих. Згодом Партенія посвятили у священники, а пізніше він обійняв посаду єпископа міста Лампсак.
Святий прославився безліччю чудес, найбільшим з яких стало воскресіння юнака, який загинув під колесами воза, навантаженого кам’яними плитами під час будівництва храму. Партеній помер 360 року, а його мощі стали джерелом зцілення багатьом страждущих.
Традиції та прикмети 7 лютого
У народі цей день вважався поминальним. Наші пращури 7 лютого випікали пироги з цибулею і роздавали їх нужденним. Декілька пирогів обов’язково залишали за порогом на знак "частування" для померлих родичів. Також було заведено відвідувати церкву, підносити молитви за померлих та відвідувати їхні могили.
- Сині хмари пливуть — до тепла.
- Собаки катаються снігом — до нічної хуртовини.
- Червоний захід сонця — до рвучких і холодних вітрів.
Що не можна робити 7 лютого
- Носити одяг зеленого кольору — до неприємностей.
- Скупитися — можна зіткнутися зі злиднями.
- Їсти одному — можна весь рік провести на самоті.
Свята та події 7 лютого
- День масажиста в Україні
- День народження вогнегасника
- День числа Ейлера ("e" Day)
- День "Подаруйте дітям посмішку"
- День відправки листівок друзям
- День польотів на місяць (мислимих та немислимих)
У кого іменини 7 лютого
Сьогодні іменини святкують Партеній, Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.
Нагадаємо, що в останньому зимовому місяці випадає багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на лютий 2025 року.