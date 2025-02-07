Солнечное пятно затихло ненадолго. Синоптики предупреждают о магнитных бурях

В конце недели землян будет беспокоить средний геомагнитный шторм

Солнечное пятно 3981, которое с начала недели создало более 20 сильных вспышек, решило ненадолго взять паузу. Однако уже в пятницу, 7 февраля, ее активность возобновилась. Ученые прогнозируют, что в конце этой недели Землю будет беспокоить средняя магнитная буря.

На этой неделе солнечное пятно 3981 вызвало более 20 солнечных вспышек класса M, в том числе два, почти достигших категории X, то есть сильнейшей из максимальных. Есть вероятность, что его активность будет высокой и 7 февраля, сообщили в ресурсе исследования космической погоды Spaceweather.

Между тем специалисты сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, говорят, что в пятницу, 7 января, держится средняя магнитная буря в 4 балла. На следующий день, 8 февраля, она исчезнет из графика колебаний.

В воскресенье также прогнозируется геомагнитная "тишина".

Ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ожидать 7 февраля в пяти крупнейших городах. Синоптики предупреждают о морозах в эти сутки.