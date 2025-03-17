Рус

"Хвиля може накрити з головою": хлопець показав "серфінг" у вагонах "УЗ" (смішне відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
УЗ
УЗ

Користувачі мережі гумор оцінили

Поки що українці не мають можливості поїхати на море їм доводиться знаходити альтернативні способи розважитися. Наприклад, любителі серфінгу можуть відточити свої навички у поїздах "Укрзалізниці".

Принаймні, про це пожартував користувач Tik-Tok під нікнеймом dikovt. Він зазначив, що цей спосіб проведення часу відточує силу, координацію рухів і спритність, і, найголовніше, вимагає незвичайної сміливості.

Йдеться про метод справити потребу в "позі орла", для чого на обідку старих унітазів навіть є спеціальні рифлені ділянки для зручного розташування ніг.

Варто зазначити, що в новіших моделях вагонів сантехніку замінюють на зручнішу, оскільки в разі відсутності у користувача навичок підтримки балансу він може отримати незабутній досвід повного занурення в непередавану атмосферу, яка запам’ятається на всю поїздку.

Користувачі мережі ролик також оцінили і почали жартувати на цю тему.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі в районі житлового масиву "12 квартал" четверо чоловіків обікрали продавчиню в магазині. Через це у мережі навіть почали писати вірші.

Теги:
#Укрзалізниця #Серфінг #Гумор