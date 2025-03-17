"Хвиля може накрити з головою": хлопець показав "серфінг" у вагонах "УЗ" (смішне відео)

Користувачі мережі гумор оцінили

Поки що українці не мають можливості поїхати на море їм доводиться знаходити альтернативні способи розважитися. Наприклад, любителі серфінгу можуть відточити свої навички у поїздах "Укрзалізниці".

Принаймні, про це пожартував користувач Tik-Tok під нікнеймом dikovt. Він зазначив, що цей спосіб проведення часу відточує силу, координацію рухів і спритність, і, найголовніше, вимагає незвичайної сміливості.

Йдеться про метод справити потребу в "позі орла", для чого на обідку старих унітазів навіть є спеціальні рифлені ділянки для зручного розташування ніг.

Варто зазначити, що в новіших моделях вагонів сантехніку замінюють на зручнішу, оскільки в разі відсутності у користувача навичок підтримки балансу він може отримати незабутній досвід повного занурення в непередавану атмосферу, яка запам’ятається на всю поїздку.

Користувачі мережі ролик також оцінили і почали жартувати на цю тему.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі в районі житлового масиву "12 квартал" четверо чоловіків обікрали продавчиню в магазині. Через це у мережі навіть почали писати вірші.