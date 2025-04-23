Після зустрічі у Лондоні Келлог закливав діяти за "планом Трампа"

Переговори все-таки відбулися

У Лондоні відбулися переговори між спецпосланцем президента США Кітом Келлогом та керівником українського ОП Андрієм Єрмаком. Американська сторона назвала зустріч позитивною та наголосила на необхідності рухатися вперед.

Зокрема, спецпосланець Трампа заявив, що настав час діяти за директивою президента США: зупинити бойові дії та досягти миру. Про це Кіт Келлог написав у соцмережі X після переговорів у Лондоні.

"Позитивні переговори в Лондоні з керівником ОП Андрієм Єрмаком. Настав час рухатися вперед відповідно до директиви президента Трампа про українсько-російську війну: зупинити вбивства, досягти миру і поставити Америку на перше місце", — написав американський спецпосланець.

Нагадаємо, попередні побоювання щодо ігнорування американською стороною лондонських переговорів не підтвердилися. Зустріч делегації України зі спецпредставником США відбулася після закінчення основної частини консультацій у форматі "коаліції охочих". Інформацію про переговори оприлюднив керівник Офісу президента України.

Андрій Єрмак зазначив, що українські представники чітко висловили свою позицію американській стороні. За його словами, Київ вважає, що першочерговим кроком має бути повне припинення вогню, яке стане відправною точкою для подальших мирних переговорів. Українська сторона висловила надію, що таке бачення відповідає підходу нинішнього президента США.

Крім того, сторони узгодили важливість постійного діалогу та систематичних контактів. Очільник ОП підкреслив, що для України залишаються незмінними ключові принципи, пов'язані із захистом державного суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на фоні зриву переговорів в Лондоні Трамп вийшов з новими звинуваченнями на адресу Зеленського та України. Ми розповідали, що він сказав цього разу.