В одному з районів Києва пролунав вибух: що відомо (оновлено)

Правоохоронці вже прокоментували столичний інцидент

У Києві, у Подільському районі, прогримів вибух — інцидент стався у дворі одного з багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією, щось вибухнуло біля припаркованого автомобіля — ймовірно, на нього кинули невідомий предмет.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела лінії "102", що приймає екстрені виклики.

За словами співрозмовників, це сталося на проспекті Оболонському, 13/15.

"На авто Volkswagen Golf невідомі викинули вибухову речовину", — йдеться в повідомленні.

Поліція Києва одразу відреагувала на вибух. "Унаслідок події ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи", — написали правоохоронці.

Зазначимо, що власник авто, яке, ймовірно, могло постраждати від вибуху, відмовився коментувати інцидент.

Відомо також, що на момент вибуху повітряної тривоги в Києві не було оголошено.

Публікуємо мапу з місця житлової забудови, де стався інцидент:

Місце на мапі Місце на мапі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вранці 4 квітня в Дніпрі стався вибух автомобіля, що належав місцевому посадовцю. Як розповіла поліція, внаслідок вибуху постраждали Юрій Федько та його дружина. За кілька годин чоловік помер у реанімації.