Укр

Пещера в Польше раскрыла жуткую тайну древних людей: побежденным врагам не позавидуешь

Автор
Геннадий Лубенец
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Люди палеолита
Люди палеолита

Древние люди не жалели врагов

Среди людей, населявших Европу во времена ледникового периода, каннибализм не был редкостью. И анализ останков тех времен предоставляет нам все больше тому доказательств.

В частности речь идет об обычаях Мадленской культуры, которая проживала где-то 18-12 тысяч лет назад на широких просторах от Испании и до Румынии. Новое исследование, обнародованное в журнале Scientific Reports, обращает внимание на находки в пещере Машицка (Польша).

Эти люди жили после последнего ледникового максимума, то есть в период, когда климат начал постепенно улучшаться. Они вели кочевой образ жизни и в основном перемещались вслед за стадами травоядных животных.

Мадленские женщины (реконструкция)

Однако в последнее время ученые находят все больше подтверждений тому, что они практиковали каннибализм. И это было не какой-то вынужденной мерой из-за голода, а культурной особенностью.

В Машицкой пещере были найдены останки десяти человек, из которых шестеро взрослых и четверо детей. Из-за разрозненности останков, исследователи сразу заподозрили, что тела были расчленены и после углубленного анализа нашли подтверждения. Поэтому дальнейшее исследование было призвано ответить на вопрос "зачем это было сделано?".

Пещера Машицка

На костях были найдены следы разрезания, извлечения костного мозга и разбивания черепов, ради извлечения головного мозга. Ученые считают, что если бы "мадленцы" хотели использовать черепа для ритуалов (например для изготовления чаши), то относились бы к ним более бережно. Так что, похоже, древние люди в этом случае интересовались не черепами, а их содержимым.

Следы порезов на костях из Машицкой пещеры под микроскопом

Технически есть три основные причины употребления племенем других людей в пищу — как ритуал захоронения, голод и демонстрация власти над побежденным противником. При этом у Мадленской культуры в разных местах их ареала обитания встречаются доказательства всех трех.

Однако конкретно в Машицкой пещере речь скорее всего идет о случае поедания врагов — кости были сильно фрагментированы, разбросаны и смешаны с мусором.

Исследователи приходят к выводу для людей Мадленской культуры каннибализм не был чем-то необычным и, скорее всего, является частью их традиций. При этом в других местах встречались следы поедания людей даже при доступности другой животной пищи.

Мадленская культура выделена светло-красным

Напомним, ранее ученые рассказали о том, какое на вкус человеческое мясо и почему употреблять его не стоит.

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#Археология #Наука #Каннибализм