Зеленський "надіслав" нагадування Трампу щодо Криму: подробиці

До цього чимало джерел вказували, що у мирному плані Трампа присутнє визнання анексії Криму

Президент України Володимир Зеленський перепостив заяву держсекретаря США Майка Помпео від 2018 року, в якій США чітко підтверджували відмову визнавати анексію Криму Росією. Цей крок став публічним нагадуванням про офіційну позицію Вашингтона щодо українського суверенітету, озвучену ще за першої адміністрації Дональда Трампа.

Про це йдеться в дописі Зеленського на платформі X, зробленому після п’ятисторонньої зустрічі у Лондоні, де Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина обговорювали перспективи мирного врегулювання. "Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", — зазначив Зеленський.

У згаданій заяві, відомій як Кримська декларація, держсекретар Майк Помпео наголошував: "Сполучені Штати підтверджують як політику свою відмову визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою". США пообіцяли дотримуватись цієї позиції "до повного відновлення територіальної цілісності України".

Раніше Дональд Трамп у відповідь на коментар Зеленського для The Wall Street Journal заявив, що заяви українського лідера заважають переговорам стосовно мирного врегулювання війни, а питання Криму "взагалі не підлягає обговоренню". Він також розкритикував Зеленського за публічні заяви щодо переговорів, підкресливши, що мирна угода можлива лише в разі компромісу обох сторін.