Магнітна буря триматиметься майже до кінця тижня. Чи буде вона сильною

Кінець тижня точно буде неспокійним

На Землі продовжує тривати магнітна буря, адже наша планета знаходиться в потоці сонячного вітру. Астросиноптики кажуть, що новий потік вітру вже прямує до нас і тому найближчими днями може відбутись магнітна буря.

Новий потік сонячного вітру вже вилетів в бік Землі. Якщо він прилетить, то вже 14 лютого може почати вирувати магнітна буря класу G1, тобто незначна, як повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Крім геомагнітного шторму, сонячний вітер може спровокувати арктичні полярні сяйва на День святого Валентина.

Магнітні бурі на Землі протягом 12-16 лютого

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу у четвер, 13 лютого, тримається сильна магнітна буря в 6 балів. Наступного дня її сила знизиться до 5 балів. І вже 15 лютого сила шторму складе всього 4 бали.

У неділю, 16 лютого, не очікується будь-якого геомагнітного коливання.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україну невдовзі накриють снігопади. Прогноз дав Український гідрометцентр.