Україну вже скоро накриють снігопади: коли чекати негоди (карта)

До весни лишилося 16 днів

В лютому в Україні встановилася зимова погода з морозами та снігом. На вихідних в країну знову прийдуть снігопади.

Про це свідчать прогнози Українського гідрометцентру. Так, у суботу, 15 лютого, сніжитиме повсюди, окрім західної частини України. На Одещині та у Криму, сніг буде мокрий. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до -4 градусів.

Наступного дня, у неділю, 16 лютого, невеликий сніг пройде по всій Україні. Снігова погода супроводжуватиметься зниженням температури. За прогнозами синоптиків, вночі стовпчики термометрів покажуть від 1 до 12 градусів нижче нуля, найхолодніше буде на Луганщині. Вдень прогнозується +1 -7 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що друга декада лютого в Україні буде суттєво холоднішою за першу, з відхиленням від норми на 3 – 6 градусів. Починаючи з 15 лютого і по 20 число включно, на нас чекає нова хвиля холодів, яка буде пов'язана з надходженням арктичного повітря. Таким чином, нічна температура знизиться до -9…-15°С, вдень очікується -3…-8°С. На півдні морози будуть не такими суттєвими – в нічний час 5-10 градусів нижче нуля, вдень -1 -6.