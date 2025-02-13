Укр

Магнитная буря будет держаться почти до конца недели. Будет ли она сильной

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Главред

Конец недели точно будет неспокойным

На Земле продолжается магнитная буря, ведь наша планета находится в потоке солнечного ветра. Астросиноптики говорят, что новый поток ветра уже идет к нам и поэтому в ближайшие дни может произойти магнитная буря.

Новый поток солнечного ветра уже вылетел в сторону Земли. Если он прилетит, то уже 14 февраля может начать бушевать магнитная буря класса G1, то есть незначительная, как сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Кроме геомагнитного шторма, солнечный ветер может спровоцировать арктические полярные сияния на День святого Валентина.

Магнитные бури на Земле в течение 12-16 февраля

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру в четверг, 13 февраля, держится сильная магнитная буря в 6 баллов. На следующий день ее сила снизится до 5 баллов. И уже 15 февраля сила шторма составит всего 4 балла.

В воскресенье, 16 февраля, не ожидается какого-либо геомагнитного колебания.

Ранее "Телеграф" писал, что Украину вскоре накроют снегопады. Прогноз дал украинский гидрометцентр.

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