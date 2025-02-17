У Єгипті знайшли скам’янілість хижака, якому 30 млн років (фото, відео)

Цей хижак панував в Африці задовго до появи левів

Вчені знаходять не тільки грибки, здатні перетворювати в зомбі, а й нові види хижаків. Щоправда, жили вони мільйони років тому.

Рідкісна скам’янілість, знайдена в єгипетській пустелі Фаюм, дозволила вченим ідентифікувати новий вид верхівкового хижака, якому близько 30 мільйонів років. Bastetodon, представник вимерлої групи гієнодонтів, домінував в африканських екосистемах задовго до появи сучасних м’ясоїдних тварин, таких як леви та гієни.

Так міг виглядати Bastetodon

Цей хижак, розміром із леопарда, мав потужні щелепні м’язи та гострі зуби, що вказує на його здатність полювати на приматів, ранніх бегемотів, слонів і даманів у місцевості, яка колись була густим лісом.

Скам’янілість знайшли випадково — дослідницька група під керівництвом Шорука Аль-Ашкара вже закінчували роботу в цій місцевості, коли член команди помітив набір великих зубів, що стирчали із землі. Назва Bastetodon походить від давньоєгипетської богині Бастет, яка символізувала захист і силу. 120 років тому в цій місцевості дослідники ідентифікували ще один вимерлий рід – Sekhmetops, названий на честь богині з головою лева Сехмет.

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