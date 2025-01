The Last of Us в реальному житті — грибок перетворює павуків на зомбі

Такий грибок не один — відомо про ще принаймні кілька видів, які уражають не тільки павуків, а й мурах

Іноді життя повторює фантастичні сценарії із разючою схожістю. Зокрема, сценарій апокаліптичного серіалу "Останні з нас" справдився для ірландських павуків. Науковці ідентифікували новий вид паразитичного гриба, який отримав назву Gibellula attenboroughii на честь відомого натураліста та ведучого Девіда Аттенборо. Цей гриб полює на павуків, зокрема печерних, таких як Metellina merianae і Meta menardi, змінюючи їхню поведінку в дивовижний і навіть жахливий спосіб.

Вперше гриби виявили у 2021 році під час знімання серіалу "Зимова варта" для BBC у Північній Ірландії. Грибок змушує павуків покинути свої лігва та переміщуватися у відкриті простори печер і назовні. Там павуки залишаються нерухомо, ніби "зачаровані", доки не гинуть, стаючи джерелом поширення грибкових спор.

Новий гриб Gibellula attenboroughii на печерному павуку

Науковці пояснюють цей феномен виробленням грибом спеціальних речовин, зокрема метаболітів, які впливають на нервову систему павуків. Зміна рівня дофаміну викликає "зомбі-повідінку" павуків, коли вони фактично віддають перевагу розмноженню гриба замість збереження власного життя.

Заражений павук на стелі печери

Ця ситуація нагадує сценарій із популярного серіалу "The Last of Us", де подібний гриб заражає людей. Відомо, що гриби роду Gibellula та їхні родичі вже тривалий час вивчаються як приклади паразитарної маніпуляції над павуками. Інші грибки впливають на комах, зокрема за зараження мурах відповідає Ophiocordyceps unilateralis (той самий кордицепс).

Раніше "Телеграф" розповідав, що демонструвати зомбовану поведінку можуть олені та лосі. Це викликано особливою хворобою, яка вбиває тварину в 100% випадків. Небезпеку таїть в собі не тільки нині живучий природний світ, а й віруси, що збереглися у вічній мерзлоті. Через зміну клімату вони можуть відтанути.