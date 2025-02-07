Належав ранньому родичу качок та гусей. Вчені вивчили череп старше 60 млн років

Цей череп належить предку сучасних птахів

Вчені досліджували унікальний череп у віці близько 69 млн років — його знайшли 14 років тому в Антарктиді. Він може належати стародавньому предку сучасних качок та гусей.

Про це повідомляє Independent. Професор Університету Огайо, доктор Патрік О’Коннор вважає, що птах жив біля узбережжя Антарктиди в крейдяний період — в той самий час жив тиранозавр Рекс.

Вчені вважають, що дана знахідка допоможе їм дізнатися про ранні стадії еволюції сучасних птахів.

Вперше довгий череп птиці із загостреним дзьобом та такою ж формою мозку виявили ще у 2011 році, але результати досліджень стали відомі лише зараз. За попередніми даними, останки належать птаху, що вимер, під назвою Vegavis iaai.

Вперше цей вид вимерлих птахів було описано ще два десятиліття тому доктором Джулією Кларк із Техаського університету в Остіні. Ці птахи були дуже рідкісними і вимерли в кінці крейдяного періоду, тобто 66 млн років тому. Довжина тіла птаха становила 61 сантиметр, а вага понад два кілограми.

Раніше "Телеграф" розповідав про цінний давній артефакт, який знайшли у Запоріжжі. Знайденому фрагменту кераміки – понад п’ять тисяч років і він належить до Ямної культури.