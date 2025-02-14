Вчені знайшли морські гриби, які їдять пластик: чи допоможе це подолати проблему зі сміттям (фото)

Це можливий прорив у боротьбі із забрудненням

Пластикове забруднення стало однією з найсерйозніших екологічних проблем сучасності. Щороку в океани потрапляє близько 625 тисяч вантажівок пластикового сміття, що завдає величезної шкоди морським екосистемам.

Вчені Гавайського університету (UH) у Маноа зробили прорив у дослідженнях: вони виявили морські гриби, здатні розкладати пластик, причому деякі з них роблять це надзвичайно швидко.

Гриби, що знищують пластик

Дослідники із Школи наук і технологій океану та Землі UH Mānoa (SOEST) зібрали гриби з прибережного середовища Гаваїв – із піску, водоростей, коралів і губок. Вони протестували їхню здатність розкладати поліуретан – пластик, який широко застосовується у виробництві медичних і промислових товарів.

Морські гриби, виділені з околиць О'аху, їдять поліуретановий пластик

Результати експерименту вразили науковців: понад 60% зібраних грибів продемонстрували здатність споживати пластик. Ба більше, протягом трьох місяців деякі види адаптувалися до нових умов настільки, що змогли прискорити процес поїдання пластику на 15%.

Як це працює?

Під дією сонячного світла, тепла та фізичних факторів пластик розпадається на мікропластик, що поглинається морськими організмами, отруюючи їх. Гриби ж розкладають пластик на нетоксичні сполуки, перетворюючи його на власну біомасу. Це відкриває нові можливості для біотехнологічної утилізації пластику.

Морські гриби, вирощені в лабораторії

Перспективи досліджень

Через те, що Гаваї розташовані поблизу Великої тихоокеанської сміттєвої плями, їхні прибережні води особливо забруднені пластиком. Тому команда UH Mānoa планує продовжити дослідження, щоб перевірити здатність грибів розкладати інші види пластику, зокрема поліетилен і поліетилентерефталат (PET), які особливо стійкі до природного руйнування. Також учені працюють над розшифровкою молекулярного механізму цього процесу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що проблема сміття вже виходить за рамки планети. Космічне сміття вже загрожує цивільній авіації.