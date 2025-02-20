Затяжна "червона" магнітна буря різко знизила свою силу. Що буде найближчими днями

Вчені оновили графік коливань

Довготривала магнітна буря, яка місцями сягала 6 балів, поступово знижує свою активність. Астросиноптики прогнозують, що вона завершиться вже найближчими днями.

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у четвер, 20 лютого, тримається магнітна буря в 4 бали, тобто середня. Такий геомагнітний шторм прогнозується лише один день. Вже 21-23 лютого на Землі пануватиме тиша.

Нагадаємо, що магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати з годину або цілий день. Під час неї метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, а якщо магнітна буря буде сильною, то електронна техніка може працювати зі збоями.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вже скоро в Україну увірветься потепління до +15 градусів. Синоптики прогнозують, що найвищі показники на термометрах у денний час будуть в Криму, а найнижчі — на півночі та північному сході України.