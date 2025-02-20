Церковне свято 20 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб уникнути проблем із грошима

Намагайтеся дотримуватися головних заборон і традицій

У четвер, 20 лютого, православні та греко-католики вшановують пам’ять святого преподобного Лева, єпископа Катанського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 5 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий Лев, єпископ Катанський, жив у VIII столітті. Він прославився як ревний захисник християнської віри. Святий Лев був єпископом міста Катанії на Сицилії, де проявив себе як мудрий пастир і цілитель.

Що можна робити 20 лютого:

Цього дня віряни просять святого про захист від злих сил, недоброзичливців та хвороб;

У народі вірили, що 20 лютого добре проводити прибирання, позбавлятися старих речей та освячувати житло свічкою чи святою водою;

Вважалося, що робота, зроблена цього дня, буде довговічною і принесе успіх;

День вважається сприятливим для планування та нових починань, особливо пов’язаних з роботою та фінансами;

Що не можна робити 20 лютого:

Цього дня не варто сваритися та лихословити. Будь-які конфлікти сьогодні можуть надовго затягнутися та принести нещастя;

Цього дня не можна позичати гроші чи речі – можна залучити в життя фінансові труднощі та втрати;

У народі говорили, що 20 лютого особливо важливо виявляти доброту, інакше можна самому зіткнутися із труднощами.

Вважається, що цього дня не можна виносити сміття після заходу сонця, інакше з ним можна "викинути" успіх.

"Телеграф" писав раніше, що в Україні відзначатимуть ще одне важливе свято. Володимир Зеленський підписав відповідний указ.