Перетворили курорт на смітник: розруху на пляжі біля Ялти показали на відео

Разом із росіянами прийшла й розруха

Прихід "русского міра" на українські землі завжди характеризується руйнуванням, запустінням та брудом. Так і Крим, який під контролем України був туристичною перлиною, після початку російської окупації поступово набуває характерного занедбаного вигляду.

Увагу на це звернув користувач мережі Стефаній Стефанко, який у своєму профілі в Tik Tok показує те, як поступово руйнуються популярні місця Криму. Один з його коротких роликів присвячений околицям Ялти.

"Слабконервним не дивитися. Як можна за 11 років все знищити?", — Запитав він.

На відео видно, що огорожа набережної обвалилася через те, що її ніхто не доглядав. Про це свідчить хоча б те, що воно та інші металеві конструкції побиті іржею. Сам берег теж не виглядає доглянутим, оскільки галька подекуди просто насипана купами і залишена на милість моря.

Користувачі мережі не стали мовчати про побачене.

Хоча автор не вказав точної локації, проте користувачі мережі встановили, що це пляж у Відрадному на схід від Ялти.

Як повідомлялося раніше, від російської окупації страждають й інші українські міста. Наприклад, Кирилівка кілька років тому була дуже популярним курортом, а зараз вона лише тінь самої себе.