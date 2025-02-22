Рус

Набір ваги та жорстке слідування звичкам: вчені дослідили вплив стресу на мозок

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Стрес може виникнути через різні чинники
Стрес може виникнути через різні чинники. Фото Freepik

Як стрес змушує нас діяти на автоматі: дослідження мозку

Уявіть, що ви кожного дня йдете на роботу одним і тим же маршрутом, навіть якщо існує коротший шлях. Чому? Виявляється, наш мозок під впливом стресу полюбляє перемикатися в режим "на автоматі".

Дослідники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі з’ясували, що хронічний стрес порушує здатність приймати гнучкі рішення, змушуючи нас діяти за звичкою. Щоб перевірити цю теорію, вчені провели експеримент: групу мишей піддали помірному, але непередбачуваному стресу (наприклад, вологій підстилці, шуму та постійному освітленню). Потім їх навчили натискати важіль для отримання їжі.

Результати здивували: спокійні миші змогли змінювати поведінку залежно від умов, а стресові – натискали важіль навіть тоді, коли винагорода зникала, тобто діяли виключно за звичкою.

Як мозок реагує на стрес?

У цьому процесі грають ключову роль дві ділянки мозку: базолатеральна мигдалина (BLA) та центральна мигдалина (CeA), які контролюють рішення та звички відповідно. У нормальному стані мозок балансує між цими системами. Але коли ми постійно перебуваємо в стресі, мозок "відключає" продумане прийняття рішень і перемикається на режим звички.

Що це означає для людей?

Це пояснює, чому у стресових ситуаціях ми схильні до компульсивної поведінки, наприклад, бездумного прокручування соцмереж або поїдання солодощів. Дослідження також може допомогти в лікуванні таких розладів, як обсесивно-компульсивний синдром, депресія та залежності.

Раніше "Телеграф" розповідав про прорив в стоматологічних дослідженнях — вчені виростили людські зуби на свині. Це потенційно дозволить навчитися вирощувати нові зуби замість імплантації.

Теги:
#Мозок #Наука #Психологія