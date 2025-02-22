Набір ваги та жорстке слідування звичкам: вчені дослідили вплив стресу на мозок

Як стрес змушує нас діяти на автоматі: дослідження мозку

Уявіть, що ви кожного дня йдете на роботу одним і тим же маршрутом, навіть якщо існує коротший шлях. Чому? Виявляється, наш мозок під впливом стресу полюбляє перемикатися в режим "на автоматі".

Дослідники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі з’ясували, що хронічний стрес порушує здатність приймати гнучкі рішення, змушуючи нас діяти за звичкою. Щоб перевірити цю теорію, вчені провели експеримент: групу мишей піддали помірному, але непередбачуваному стресу (наприклад, вологій підстилці, шуму та постійному освітленню). Потім їх навчили натискати важіль для отримання їжі.

Результати здивували: спокійні миші змогли змінювати поведінку залежно від умов, а стресові – натискали важіль навіть тоді, коли винагорода зникала, тобто діяли виключно за звичкою.

Як мозок реагує на стрес?

У цьому процесі грають ключову роль дві ділянки мозку: базолатеральна мигдалина (BLA) та центральна мигдалина (CeA), які контролюють рішення та звички відповідно. У нормальному стані мозок балансує між цими системами. Але коли ми постійно перебуваємо в стресі, мозок "відключає" продумане прийняття рішень і перемикається на режим звички.

Що це означає для людей?

Це пояснює, чому у стресових ситуаціях ми схильні до компульсивної поведінки, наприклад, бездумного прокручування соцмереж або поїдання солодощів. Дослідження також може допомогти в лікуванні таких розладів, як обсесивно-компульсивний синдром, депресія та залежності.

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