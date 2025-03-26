У Києві виставили на продаж цілий завод: купити може кожен, але ціна "кусається" (фото)
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Будівлі перебувають у досить занедбаному стані
В Києві продають завод за понад 11 млн гривень. На аукціон виставили майновий комплекс державного підприємства Київського заводу "Імпульс".
Пропозицію опубліковано на сайті Zakupivli.pro. Лот складається з дев'яти об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Київ, Деміївська, 5-А. Початкова ціна — 11 080 409 грн без ПДВ.
Які об'єкти отримає покупець:
- адміністративна будівля,
- виробничі корпуси,
- відділення термічної обробки деталей,
- механічно-складальний цех,
- механо-складальний цех.
Заявки на участь в аукціоні приймають до 20:00 27 березня. Початок аукціону заплановано на 28 березня о 12:05.
До пропозиції додано фото, на яких можна побачити, що приміщення перебувають у досить занедбаному стані. Тому новому власнику доведеться вкладати додаткові кошти.
На сайті hyoucontrol вказано, що основний вид діяльності заводу — виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів. Юридична особа ДП Київський завод "Імпульс" було зареєстровано у 1993 році.
Раніше "Телеграф" розповідав, що шикарний маєток під Києвом продають за майже 600 тисяч доларів. Українці відреагували скептично — люди не розуміють, за що платити такі гроші.