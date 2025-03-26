У Києві виставили на продаж цілий завод: купити може кожен, але ціна "кусається" (фото)

Будівлі перебувають у досить занедбаному стані

В Києві продають завод за понад 11 млн гривень. На аукціон виставили майновий комплекс державного підприємства Київського заводу "Імпульс".

Пропозицію опубліковано на сайті Zakupivli.pro. Лот складається з дев'яти об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Київ, Деміївська, 5-А. Початкова ціна — 11 080 409 грн без ПДВ.

Які об'єкти отримає покупець:

адміністративна будівля,

виробничі корпуси,

відділення термічної обробки деталей,

механічно-складальний цех,

механо-складальний цех.

Заявки на участь в аукціоні приймають до 20:00 27 березня. Початок аукціону заплановано на 28 березня о 12:05.

До пропозиції додано фото, на яких можна побачити, що приміщення перебувають у досить занедбаному стані. Тому новому власнику доведеться вкладати додаткові кошти.

На сайті hyoucontrol вказано, що основний вид діяльності заводу — виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів. Юридична особа ДП Київський завод "Імпульс" було зареєстровано у 1993 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шикарний маєток під Києвом продають за майже 600 тисяч доларів. Українці відреагували скептично — люди не розуміють, за що платити такі гроші.