Атак "Шахедами" стане більше? У росіян з’явилися нові майданчики для запуску дронів (карта)

За останні місяці Росія відточила тактику атак дронами

У Росії з’явилися три нові майданчики для запуску безпілотників "Шахед" по Україні. У зв’язку з цим кількість запущених дронів під час атак може збільшитися.

Про це пише РБК-Україна. За даними видання, всі три майданчики з’явилися у районі Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї Росії. При цьому відомо, що аналогічні майданчики в цьому районі вже функціонують.

"Це може дозволити агресору наростити кількість запущених "Шахедів" під час однієї атаки, тобто за один день чи ніч ", — йдеться у матеріалі.

Як відомо, далеко не всі ворожі дрони летять точно і за правильними координатами, тому нерідко вони вражають цивільні об’єкти в Україні. При цьому, як зазначає видання, не можна виключати, що окремі удари російських військових завдаються навмисне по цивільних будівлях.

За останні місяці Росія відточила тактику атак дрона. Ворог випускає рій дронів (як ударних, так і хибних) на один об’єкт, щоб перевантажити українську протиповітряну оборону. При цьому дрони при підході до цілі маневрують по висотах — то летять надто високо, то надто низько, внаслідок чого вони зникають з радарів.

Усього за одну ніч росіяни можуть запустити Україною 100-200 таких безпілотників. Це, звісно, значно ускладнює роботу ППО.

Запуск "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська по Україні

Під час повітряних тривог моніторингові канали неодноразово повідомляли про загрозу запуску "Шахедів" саме із цієї території. При цьому нерідко звідти противник б’є по Одесі.

Також, наприклад, у Повітряних силах повідомляють, що в ніч на 26 березня року противник атакував 117 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямами: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда – Крим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому 2025 року по військовому аеродрому в Краснодарському краї на околиці міста Приморсько-Охтарськ, звідки російські війська запускають "Шахеди", було завдано удару.