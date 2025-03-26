Мобілізація не закінчується: кого призиватимуть на службу з 1 квітня

За певних обставин мобілізувати можуть і до 25, і після 50 років

Загальна мобілізація в Україні триває, і у квітні військовозобов'язаних можуть викликати до ТЦК та СП. Це необхідно для уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або подальшого призову на службу.

"Телеграф" розповідає, кому може прийти повістка з 1 квітня. Згідно з Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову підлягають військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років , які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки.

Чи мобілізують чоловіків після 50 років

У 2024 році з’явилася інформація про секретну директиву, яка нібито забороняє мобілізацію чоловіків старше 50 років. Як пояснює адвокатка Катерина Аніщенко, призов чоловіків у віці 50-60 років цілком законний та відповідає чинному законодавству.

Юристка зазначила, що навіть попри наявність директиви щодо призначення старших військовозобов’язаних до частин забезпечення, це не є нормативно-правовим актом. Вона підкреслила, що директива — це лише роз’яснення, а не обов’язковий документ.

Тобто мобілізація чоловіків віком 50-60 років здійснюється на загальних підставах, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки — зокрема за станом здоров’я або через інші причини.

Хто може бути мобілізований після 50:

придатні до служби за станом здоров'я;

громадяни, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності;

військовозобов’язані, яких залучають до підрозділів забезпечення.

Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

Громадяни до 25 років, які мають статус призовників, не підлягають мобілізації. Але якщо чоловік цього віку має статус військовозобов’язаного, він може бути призваний.

До військовозобов’язаних належать:

чоловіки, які відслужили строкову службу;

випускники військових кафедр та військових вишів із військово-обліковою спеціальністю;

люди, які пройшли альтернативну (невійськову) службу;

колишні працівники поліції, рядового складу МВС або Держмитслужби, які були звільнені зі служби.

Наявність військово-облікової спеціальності або досвіду служби в армії дозволяє таким громадянам брати участь у мобілізаційних заходах, навіть якщо їм менше ніж 25 років.

Чи можуть мобілізувати студентів

Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, аспіранти та докторанти мають відстрочку від призову.

Проте мобілізації підлягають:

студенти заочної або вечірньої форми навчання;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, які навчаються на рівні нижчому за попередню освіту;

відраховані студенти.

З 2025 року денна форма навчання для аспірантів-контрактників скасовується, і вони більше не матимуть права на відстрочку.

Чи можуть мобілізувати людину з відстрочкою

Так, якщо громадянин не підтвердив відстрочку документально або вона оформлена неправильно, він може отримати повістку. Крім того, мобілізації підлягають особи, у яких відстрочка прострочена.

Раніше "Телеграф" писав, чи підлягають мобілізації чоловіки з третьою групою інвалідності у 2025 році. За загальним правилом, громадян з інвалідністю не призивають, але є винятки.