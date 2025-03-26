Його називали головним шахраєм 90-х: де похований засновник "МММ" Мавроді, який мав українське коріння

Шахрай організовував фінансові піраміди по всьому світу

Сьогодні, 26 березня, сьомі роковини смерті засновника найбільшої в історії Росії фінансової піраміди "МММ" Сергія Мавроді. Люди вкладали кошти в акції, які називалися "білети МММ", зокрема брали участь 15-20 мільйонів вкладників. Однак кошти людям не повернули. Також ми розповідали, де зараз колишня дружина покійного Мавроді, яку називали "королевою МММ".

"Телеграф" розкаже більше про діяльність відомого шахрая 90-х, чому він помер, і де поховали.

Що відомо про Сергія Мавроді

Мавроді народився у 1955 році в Москві. Його батько походив з Донбасу, тож Сергій частково мав українське, а також грецьке походження. Хлопчик народився з вродженим двобічним пороком серця, тож лікарі сумнівалися, чи він доживе до 18 років.

Мавроді мав хорошу пам'ять, проявляв здібності до математики та фізики. Так після школи він вступив до Московського інституту електронного машинобудування. Упродовж 3 років він працював в одному з московських науково-дослідних університетів.

Мавроді працював у науково-дослідному університеті, фото з мережі

Після цього Мавроді почав працювати охоронцем у метро і продавав піратські відеозаписи. За це його затримували правоохоронці, але покарання тоді вдалося уникнути.

У 1989 році Мавроді створив компанію "MMM", з якої пізніше виникла однойменна фінансова піраміда. У 1994 році акції з'явилися у вільному продажі. За кілька місяців вартість кожної акції зросла в 127 разів, а вкладників було від 10 до 15 мільйонів росіян.

Згодом Мавроді заарештували за приховування податків від доходів. Тоді його зобов'язали сплатити у російський бюджет близько 50 мільярдів рублів. У той період чоловік вирішив зареєструвати себе кандидатом у депутати Держдуми РФ. Йому вдалося потрапити у парламент і вийти з-під варти.

Мавроді перебував під арештом, фото з мережі

У 1997 році "МММ" визнали банкрутом, відповідно, кошти вкладникам не повернули. Це супроводжувалось масовими протестами у Росії та суспільним обуренням. Справу розслідували кілька років, і Мавроді обрали вирок — 4 роки і 6 місяців за ґратами. Однак у цей термін увійшло перебування шахрая в слідчому ізоляторі, тому через місяць після вироку він вийшов на волю.

У 2011 році Мавроді створив нову компанію "МММ-2011", а через рік — "МММ-2012". Учасники повинні були обмінюватися грошима через інтернет-гаманці і робити банківські перекази. Піраміда зазнала краху.

Піраміда Мавроді "МММ" провалилась, фото з мережі

Цікаво, що в 2012 році Мавроді створив політичну партію "МММ" ("Ми Маємо Мету") в Україні. Вона висувала Дениса Пушиліна, який згодом став терористом "ДНР", кандидатом в депутати на виборах до Верховної Ради.

Окрім цього, Мавроді був засновником проєкту MMM-Global, який працював на африканські країни. Паралельно він намагався створити фінансові піраміди в країнах Азії — Індонезії, Малайзії, Бангладеші та інших.

Мавроді створював піраміди по всьому світу, фото з мережі

До того ж з'ясувалось, що "МММ" фінансує окупантів на Сході України: "Фінансування пунктів вербування найманців здійснюється, в тому числі, і такими, здавалося б, забутими структурами, як МММ. Двоє шахраїв з цієї структури є представниками терористичної організації "ДНР" на території Російської Федерації в Курганської області".

Смерть і могила Сергія Мавроді

У 2018 році Мавроді стало погано на автобусній зупинці в Москві. Тоді він відчув болі в серці, і один з перехожих викликав йому "швидку". Чоловіка госпіталізували, але він помер у лікарні. Мавроді було 62 роки.

Тіло шахрая протягом 4 днів лежало у морзі, бо за ним ніхто не приходив. Він був розлучений з дружиною-українкою із Запоріжжя Оленою Павлюченко, а з молодшим братом В'ячеславом мав погані стосунки.

Мавроді поховали на Троєкурівському цвинтарі на гроші вкладників "МММ". Йому встановили гранітний пам'ятник з портретом і невеличким хрестом. Також там є особливий символ — плита у вигляді американського долара зі статуєю Свободи. Посередині монети є тріщина, яку автори пам'ятника зробили спеціально. А на надгробній плиті відтворили розгорнуту книгу Гете — "Фауст".

Могила Мавроді у Москві, фото з мережі

Мавроді встановили пам'ятник з доларом, фото з мережі

Книга Гете на могилі Мавроді, фото з мережі

"Где те немногие, кто век свой познавали, Ни чувств своих, ни мыслей не скрывали, С безумной смелостью толпе навстречу шли? Их распинали, били, жгли…", — написано на плиті.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичне поховання часів Першої світової війни у Києві. На могилі виявили корпуси німецьких гранат.