Путін погано закінчить? Скільки часу президент Росії ще може бути при владі

Є 4 можливих сценарії, коли глава Росії піде від влади

Володимир Путін перебуває при владі вже не один десяток років. Розмови про ймовірне залишення влади дедалі частіше з'являються в публічному просторі. Але коли ж все-таки президент Росії піде з поста?

"Телеграф" звернувся з таким запитанням до штучного інтелекту і поцікавився термінами, коли це станеться. Нейромережа пише, що це питання складне і залежить від багатьох факторів. На думку чата Grok, мова йде за політичну стабільність в Росії, економіку, міжнародного тиску, внутрішніх настроїв, а також здоров'я глави РФ.

Штучний інтелект пише, що точні терміни його виходу з політики назвати неможливо, але є кілька сценаріїв.

Скільки Путін при владі

Нейромережа зазначає, що шлях Путіна до влади розтягнувся на два десятиліття: від прем'єр-міністра 1999 року до президента 2000-го, з незначною перервою у 2008-2012 роках. За даними Grok, протягом цього часу він перетворив Росію на жорстку авторитарну державу. У 2020 році Путін провів конституційну реформу, яка фактично дає йому карт-бланш: тепер він може очолювати країну аж до 2036 року, коли йому виповниться 84 роки. Однак це далеко не абсолютна гарантія.

Як виглядав Володимир Путін під час свого першого президентського терміну

Що може вплинути на відхід Путіна від влади

Економічний тиск: внаслідок повномасштабної війни, Росія зазнає руйнівних економічних наслідків. Санкції західних країн, падіння цін на нафту та витрати на війну створюють значні проблеми для російської економіки. А це негативно впливає на населення і може послабити позиції Путіна.

внаслідок повномасштабної війни, Росія зазнає руйнівних економічних наслідків. Санкції західних країн, падіння цін на нафту та витрати на війну створюють значні проблеми для російської економіки. А це негативно впливає на населення і може послабити позиції Путіна. Внутрішній опір: попри жорстоке придушення протестів, невдоволення в Росії зростає, особливо серед молоді та середнього класу. З часом це може перетворитися на серйозну загрозу для режиму.

попри жорстоке придушення протестів, невдоволення в Росії зростає, особливо серед молоді та середнього класу. З часом це може перетворитися на серйозну загрозу для режиму. Війна в Україні : результат війни, яку розв'язав Путін у 2022 році, матиме вирішальне значення для його влади. Поразка або затяжна війна може підірвати його підтримку серед еліт і жителів Росії, які бачать руйнівні наслідки його агресії.

: результат війни, яку розв'язав Путін у 2022 році, матиме вирішальне значення для його влади. Поразка або затяжна війна може підірвати його підтримку серед еліт і жителів Росії, які бачать руйнівні наслідки його агресії. Стан здоров'я: Наразі Путіну 72 роки в медіа часто з'являються чутки про його проблеми зі здоров'ям. Погіршення його стану може прискорити боротьбу за владу в Росії.

Наразі Путіну 72 роки в медіа часто з'являються чутки про його проблеми зі здоров'ям. Погіршення його стану може прискорити боротьбу за владу в Росії. Переворот: невдоволення серед еліт або силовиків (армія, ФСБ), викликане агресивною політикою президента Росії, може призвести до його усунення, особливо, якщо економічна криза та наслідки війни посилять внутрішню напругу.

Протести в Росії

Можливі сценарії розвитку подій у Росії

Путін може спробувати залишитися при владі до 2036 року , використовуючи репресивний апарат і намагаючись зберегти лояльність еліт. Однак, цей сценарій стає все менш вірогідним через зростаючі економічні проблеми, спричинені його агресивною політикою, та посилення зовнішнього тиску.

, використовуючи репресивний апарат і намагаючись зберегти лояльність еліт. Однак, цей сценарій стає все менш вірогідним через зростаючі економічні проблеми, спричинені його агресивною політикою, та посилення зовнішнього тиску. Президент Росії може спробувати передати владу обраному ним наступнику, як це було у 2008-2012 роках у випадку з Медведєвим. Але наразі немає явних ознак того, що він готує такий план. До речі, раніше Grok відповів "Телеграфу", хто стане президентом Росії, коли Путін помре.

як це було у 2008-2012 роках у випадку з Медведєвим. Але наразі немає явних ознак того, що він готує такий план. До речі, раніше Grok відповів "Телеграфу", хто стане президентом Росії, коли Путін помре. Примусове усунення від влади: масові протести, внутрішній переворот або військова поразка внаслідок його агресії проти України можуть призвести до його усунення від влади. Нейромережа пише, що жорсткий контроль над суспільством і репресивний апарат ускладнюють реалізацію цього сценарію.

масові протести, внутрішній переворот або військова поразка внаслідок його агресії проти України можуть призвести до його усунення від влади. Нейромережа пише, що жорсткий контроль над суспільством і репресивний апарат ускладнюють реалізацію цього сценарію. Фактор здоров'я, як зазначає штучний інтелект, може стати вирішальним, що призведе до завершення його правління. Це також створює додаткову невизначеність щодо майбутнього Росії.

Порівняння та історичні паралелі

Grok пише, що історія свідчить, що авторитарні лідери часто зберігають владу протягом тривалого часу, але їхнє відсторонення від влади може відбутися непередбачувано.

Штучний інтелект також наводить приклади: смерть Йосипа Сталіна під час перебування при владі (1953 рік), повалення Муаммара Каддафі (2011 рік) після десятиліть правління, відставка Роберта Мугабе (2017 рік) під тиском військових.

У випадку Путіна, його стиль правління має певні паралелі з радянськими лідерами. Росія, на відміну від СРСР, є більш інтегрованою у світову економіку, що робить її більш вразливою до зовнішнього тиску, зокрема економічних санкцій. Ця обставина може вплинути на внутрішню політичну стабільність і потенційно змінити сценарії розвитку подій.

Коли Путін піде з президентського крісла

Нейромережа припускає, що президент Росії залишатиметься при владі ще кілька років, але його позиції можуть похитнутися через внутрішні чи зовнішні фактори. За даними, які надає Grok, експерти часто називають період 5–10 років як можливий часовий діапазон для його відходу.

Може бути ще гірше

Ніхто не знає, коли Путін перестане керувати Росією. Можливо, це станеться через 5-10 років, а може й раніше. Історія показує, що правителі, які довго тримаються за владу, можуть раптово її втратити. Але навіть якщо Путін піде, це не означає, що в Росії одразу стане краще. Новий лідер може бути таким же, як Путін, або навіть гіршим. Тому майбутнє Росії залишається невідомим

Раніше "Телеграф" писав, де можуть поховати Путіна, коли він помре