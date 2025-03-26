Називала себе Z-журналісткою, а Україну - країною 404: ким була пропагандистка Анна Прокоф’єва, ліквідована на Бєлгородщині

Вона отримала смертельне поранення

Російська пропагандистка, яку ліквідували в Бєлгородській області, Анна Прокоф'єва була відомою воєнною кореспонденткою Першого каналу Росії. Вона мала власний телеграм-канал "Журналистка Z", де послідовно поширювала кремлівську пропаганду про війну в Україні.

За інформацією російських ЗМІ, Прокоф’єва загинула у районі Демидівки, що у Бєлгородській області, де тривають бойові дії. Про її загибель першим повідомив військовий блогер Володимир Романов.

Прокоф'єва активно просувала наративи російської влади, послідовно називаючи Україну "країною 404", ЗСУ — заклятими ворогами, а війну — "спеціальною військовою операцією".

Напередодні своєї смерті, 25 березня, вона опублікувала фото у військовому одязі з підписом "Десь на кордоні з країною 404…". Російські джерела повідомляють про її загибель під час виконання "редакційного завдання". Інші пишуть, що команда підірвалась на міні.

Прокоф'єва розповсюджувала на своєму каналі російські наративи:

Де розташована Демидівка в Бєлгородській області

Поранений ще один пропагандист

На "Першому каналі", де працювала Прокоф’єва, повідомили також про серйозне поранення оператора Дмитра Волкова. Він нібито перебував разом з журналісткою біля Демидівки, і був поранений разом з нею. Російський журналіст Олександр Хінштейн каже, що він нібито підключений до апарату штучної вентиляції легень і доставляється в Курську обласну лікарню.

Нагадаємо, незадовго до загибелі Прокоф'євої в Україні загинули ще троє російських журналістів-пропагандистів — Олександр Федорчак, Андрій Панов та Олександр Сіркелі.