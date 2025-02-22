Набор веса и жесткое следование привычкам: ученые исследовали влияние стресса на мозг

Как стресс заставляет нас действовать на автомате: исследование мозга

Представьте, что вы каждый день идете на работу по одному и тому же маршруту, даже если существует более короткий путь. Почему? Оказывается, наш мозг под влиянием стресса любит переключаться в режим "на автомате".

Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что хронический стресс нарушает способность принимать гибкие решения, заставляя нас действовать по привычке. Чтобы проверить эту теорию, ученые провели эксперимент: группу мышей подвергли умеренному, но непредсказуемому стрессу (например, влажной подстилке, шуму и постоянному освещению). Затем их научили нажимать на рычаг для получения пищи.

Результаты удивили: спокойные мыши смогли изменять поведение в зависимости от условий, а стрессующие – нажимали рычаг даже тогда, когда вознаграждение исчезало, то есть действовали исключительно по привычке.

Как мозг реагирует на стресс?

В этом процессе играют ключевую роль два участка мозга: базолатеральная миндалина (BLA) и центральная миндалина (CeA), контролирующие решения и привычки соответственно. В нормальном состоянии мозг балансирует между этими системами. Но когда мы постоянно находимся в стрессе, мозг "отключает" продуманное принятие решений и переключается на режим привычки.

Что это значит для людей?

Это объясняет, почему в стрессовых ситуациях мы склонны к компульсивному поведению, например, бездумному прокручиванию соцсетей или поеданию сладостей. Исследование также может помочь в лечении таких расстройств как обсессивно-компульсивный синдром, депрессия и зависимости.

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