Вчені розкопали ще одну частину Великої китайської стіни: вона давніша, ніж всі думали (фото, відео)

Історія Великого китайського муру налічує понад 2 тисяч років

У китайській провінції Шаньдун археологи розкопали найстарішу частину Великої китайської стіни, датовану пізньою династією Західна Чжоу (1046–771 рр. до н. е.) та періоду Весни та Осені (770–476 рр. до н. е.). Це приблизно на 300 років раніше, ніж вважалося дотепер. Це частина Великої стіни Ці.

Дослідження проводили в районі Чанцін під керівництвом Інституту культурних реліквій і археології провінції Шаньдун. У розкопках, які тривали з травня по грудень 2024 року, застосовували сучасні методи датування, зокрема оптично стимульовану люмінесценцію (OSL) та радіовуглецевий аналіз.

Це перші активні розкопки Великої стіни Ці після років попередніх досліджень

У північній частині села Гуанлі було розкопано приблизно 1100 квадратних метрів. Найстаріші стіни мали товщину близько 10 метрів і згодом були модернізовані до ширини понад 30 метрів у період Воюючих царств (475–221 рр. до н. е.). Також виявили залишки стародавнього поселення, що підтверджує не лише оборонну, а й житлову функцію стіни.

Залишки Великої стіни Ці

Велика стіна Ці є важливою частиною Великої стіни, внесеної до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як найдавніша і найдовша Китайська стіна, вона простягається на 641 кілометр.

Важливо знати, що Велика китайська стіна — система укріплень, частина яких збудована з використанням елементів рельєфу. Її загальна протяжність згідно з результатами дослідження 2012 року становить 21 196,18 км.

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