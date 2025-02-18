Як вимирання динозаврів призвело до появи людини: вчені вказали на несподіваний зв’язок

Вся справа у деревах

Еволюція це дуже складна штука з величезною кількістю взаємозалежних параметрів, а зміна деяких із них може призвести до несподіваних наслідків у майбутньому. Наприклад, падіння астероїда близько 66 мільйонів років тому не тільки знищило більшу частину динозаврів, але й створило умови, які підходять для еволюції людини.

На перший погляд, причинно-наслідкові зв’язки можуть виявитися неочевидними, але вчені Університету Північної Аризони (США) їх знайшли. Дослідження було оприлюднено у журналі Palaeontology 17 лютого 2025 року.

Напевно довгошиї завроподи є одними з найвідоміших динозаврів у масовій культурі. І можна напевно сказати, що за життя вони грали одну з ключових ролей в існуванні нашої планети. Адже завдяки своїм розмірам вони могли ламати дерева та споживали величезну кількість рослинності, чим по суті створювали нові екосистеми.

Щільна рослинність — це виклик для інших рослин, які тільки почали тягтися до сонця. Тому наявність великих травоїдних дозволяло послабити еволюційний тиск на молоді рослини і давати можливість рости в більш "комфортних умовах".

Однак астероїд впав, завроподи пішли в історію, а ліси на мільйони років залишили "без нагляду". Тобто, вони змінювалися відповідно до нових умов, стаючи більш щільними, що зменшувало кількість світла, яке було здатне досягти підліску.

Для дорослих дерев це не є проблемою, проте шанси виживання у молодих пагонів суттєво знизилися. У цих нових умовах конкурувати за місце під сонцем могли лише ті рослини, які мали найбільше насіння. І на цю тенденцію якраз і вказують вчені у новому дослідженні.

Схоже, що саме вимирання динозаврів спричинило те, що рослини почали збільшувати насіння, запасаючи більше поживних речовин. Зрештою, це призвело до значного збільшення поширеності плодових дерев, які стали основним джерелом їжі для багатьох ранніх ссавців, включаючи і предків приматів.

Вчені розробили модель, яка показала, що насіння рослин збільшувалося з 66 мільйонів років тому приблизно до 35 мільйонів років тому, після чого воно стало дещо менше. Це дослідники пов’язують з появою нових великих травоїдних, які знову почали валити дерева і повернули перевагу рослинам з меншим насінням, яке вимагає менше часу на формування та проростання.

В останні 50 тисяч років світ втратив більшу частину великих травоїдних, що призвело до збільшення густини лісів. Згідно з моделлю, насіння знову мало б стати більшим, проте цілком ймовірно, що цьому завадить діяльність людини.

У будь-якому разі, нове дослідження призводить до висновків, що саме наше існування пов’язане з однією трагічною подією, яка сталася на зламі крейдяного та палеогенового періодів. А заразом змушує задуматися про те, як неконтрольована вирубка лісів вплине на розвиток світу протягом наступних мільйонів років.

Як повідомлялося раніше, вчені нещодавно повідомили, що знайшли справжній білок динозавра. Зазвичай органіка не зберігається настільки тривалий період, тому знахідка може стати сенсаційною.