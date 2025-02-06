Привіт, "Парк Юрського періоду": вчені вважають, що знайшли справжній білок динозавра

Вчені говорять про знахідку колагену гадрозавру Крейдяного періоду

Непташині динозаври вимерли приблизно 66 мільйонів років тому, а тому люди знають про них лише за скам’янілостями, які дивом не були зруйновані за такий тривалий час. Однак нове дослідження каже, що до нашого часу могли навіть зберегтися деякі фрагменти білків, наприклад, колагену.

Ні, це не означає, що "Парк Юрського періоду" став ближчим до реальності, проте переглянути деякі уявлення про процеси розкладання тканин вченим все одно доведеться. Дослідження оприлюднено в Analytical Chemistry.

Зазначається, що у скам’янілих залишках качкодзьобого динозавра едмонтозавра знайшли залишки колагену, який належав цій тварині.

Крижова кістка едмонтозавру

Колаген — це основа сполучних тканин тварин (шкіра, хрящі, сухожилля, кістки) і найпоширеніший білок в організмі ссавців. Однак під дією часу він має здатність розпадатися. Тому говорячи про "кістки динозаврів" найчастіше мається на увазі "зліпок", в якому всі органічні сполуки були замінені мінералами неорганічного походження.

Нове дослідження є гучним викликом уявленням, які існували в науковому середовищі протягом десятиліть. Наприклад, до 2000-х років, вважалося, що колаген не може зберігатися довше за мільйон років, проте пізніші знахідки дозволили теоретично зрушити "стелю" до двох мільйонів років. Тому знайти справжні молекули динозавра в скам’янілостях, яким вже не менше 66 мільйонів років, до цього не вважали можливим.

Однак тепер вчені провели аналіз крижової кістки з використанням кількох методів, включаючи оптичну мікроскопію та мас-спектрометрію, та навели докази того, що колаген справді зберігся.

Ділянка, у якій виявлено колаген. У певному фільтрі колір змінюється з жовтого на синій, що відповідає властивостям колагену.

Варто зазначити, що у 2020 році було дослідження, яке стверджувало, що в іншого качкодзьобого динозавра знайшли залишки клітин хрящів і навіть ядра. Однак тоді до нього наукова спільнота поставилася досить скептично і послалася на необхідність пошуків більш вагомих доказів. Нове дослідження теж викликало критичну оцінку і зараз точаться дискусії про те, чи не були забруднені скам’янілості бактеріями, чи грибком, а також звучать припущення, що це якась особливість процесу мінералізації, а не справжній колаген.

Хай там як, але на повернення динозаврів нам поки що чекати не варто. Навіть якщо колаген справді виявиться справжнім, витягти з нього ДНК нам не вдасться. Втім, надію на диво виключати не варто.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що зерно з’явилось у раціоні наших предків ще 780 тисяч років тому. Тобто на півмільйона раніше, ніж рахувалося.