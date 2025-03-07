Готуємось до нової магнітної бурі. Коли вона почне вирувати

Кінець тижня точно не буде тихим

Астросиноптики в один голос кажуть — скоро на Землі почне вирувати нова магнітна буря. Вона виникне внаслідок потоку сонячного вітра.

В атмосфері Сонця відкрилася велика діра, яка повернулась "обличчям" до Землі. Потік сонячного вітру, який витікає з неї, повинен досягти нашої планети 9-10 березня, як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас синоптики зі NOAA кажуть, що він може спровокувати геомагнітну бурю класу G1, тобто незначну, із полярними сяйвами у високих широтах.

Крім того, згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у п'ятницю, 7 березня, сонячна активність тримається на низькому рівні в 3 бали.

Однак це ненадовго, адже 8 березня прогнозується магнітна буря в 4 бали, тобто середня. Вже наступного дня, 9 березня, її сила виросте до 5 балів — "червоного" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну несподівано прийдуть снігопади. Місцями сніговий покрив сягне 1 сантиметра.