Церковне свято 7 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не притягнути біду

В цей день краще не влаштовувати гучні святкування

Сьогодні, 7 березня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять священномучеників Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Єлісейя, Агатодора та інших. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський церковний календар, це свято припадало на 20 березня.

Ці святі жили в IV столітті й постраждали під час правління імператора Максіміана, відомого своїми переслідуваннями християн. Василій був єпископом у Халкідоні й разом із братами по вірі відкрито проповідував Христа, не боячись покарання. За це їх схопили та піддали тортурам.

Згідно з церковними джерелами, святі витримали неймовірні знущання, але не зреклися віри. У підсумку всі були страчені. Їхній приклад вірності та мужності став символом незламності духу для наступних поколінь християн.

Традиції та прикмети 7 березня

У народі цей день пов'язували з передвесняним очищенням — як духовним, так і фізичним. Люди просили святих захистити від несправедливості, ворогів і злих язиків. Вважалося також, що саме час очистити дім від зайвого мотлоху та бруду, готуючи житло до весняного оновлення.

Якщо на цього дня тепло і сонячно — весна буде ранньою.

Сильний вітер у цей день — чекайте на рясні дощі влітку.

Якщо синиці співають голосно — чекайте на потепління.

Що не можна робити 7 березня

Не можна вирубувати дерева — так ви порушуєте гармонію з природою.

Заборонено відмовляти в допомозі — можна накликати біди.

Краще відмовитися від гучних розваг — це день тиші, молитви та пам’яті, тож вечірки краще перенести.

Іменини 7 березня

В цей день іменини відзначають Василь, Євген, Нестор, Микола, Павло, Антоніна, Ганна, Катерина, Марія, Надія, Оксана.

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