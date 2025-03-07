Готовимся к новой магнитной буре. Когда она начнет бушевать

Конец недели точно не будет тихим

Астросиноптики в один голос говорят – скоро на Земле начнет бушевать новая магнитная буря. Она возникнет в результате потока солнечного ветра.

В атмосфере Солнца открылась большая дыра, которая повернулась "лицом" к Земле. Поток солнечного ветра, который вытекает из нее, должен достичь нашей планеты 9-10 марта, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время синоптики из NOAA говорят, что он может спровоцировать геомагнитную бурю класса G1, то есть незначительную с полярными сияниями в высоких широтах.

Кроме того, согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в пятницу, 7 марта, солнечная активность держится на низком уровне в 3 балла.

Однако это ненадолго, ведь 8 марта прогнозируется магнитная буря в 4 балла, то есть средняя. Уже на следующий день, 9 марта, ее сила вырастет до 5 баллов – "красного" уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину неожиданно придут снегопады. Местами снежный покров составит 1 сантиметр.