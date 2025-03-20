Сильна магнітна буря вирує вже понад 10 днів. Чого очікувати найближчим часом

Магнітна буря може завершитись вже скоро, але є ймовірність, що цього не станеться

На Землі вже досить довго вирує магнітна буря. Протягом всього цього періоду вчені прогнозували, що вона мала зменшувати свою силу, однак прогноз мінявся і вона протрималась до середини поточного тижня. Є ймовірність, що і до 23 березня будуть такі "геомагнітні гойдалки".

Сильна магнітна буря розпочалась ще 10 березня, згідно зі графіком на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Її сила то сягала 7 балів, то падала до 5 балів. Найпотужнішою вона була 12 та 13 березня.

Наразі, 20 березня, вона тримається на рівні 5 балів. Вже 21 та 22 березня її сила опуститься до 4 балів. А у неділю буде низька сонячна активність.

Варто зауважити, що і на минулому тижні була подібна ситуація. Наприклад у четвер тримається магнітна буря в 5 балів, а вже у п'ятницю вона впаде до 4 балів. Однак на наступний день вона все ж продовжує вирувати, а у суботу знову очікується зниження її впливу. Тому є ймовірність, що геомагнітний шторм прогнозується до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким ще областям України готуватись до потепління найближчим часом.