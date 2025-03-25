Волтца не звільнять? Трамп прокоментував виток секретних планів США в Ємені

Публічно Волтц поки не коментував інцидент

Президент США Дональд Трамп став на захист свого радника з національної безпеки Майка Волтца. Це сталося після повідомлень про те, що до закритого чату з обговоренням військових планів випадково додали журналіста. ЗМІ писали, що через це може бути ухвалене рішення про звільнення Волтца з його посади.

Як пише NBC News, Трамп заявив, що Волтц "засвоїв урок" та є "хорошою людиною". За його словами, присутність головного редактора The Atlantic Джеффрі Ґолдберга ніяк не вплинула на хід операції США в Ємені.

Видання The Atlantic раніше повідомило, що Ґолдберг був випадково доданий до групового чату в месенджері Signal, де американські високопосадовці обговорювали військові удари. Трамп пояснив, що це сталося через помилку одного зі співробітників Волтца, у якого був номер журналіста.

Трамп підкреслив, що він не засмутився через цей інцидент, який назвав "єдиною технічною помилкою за останні два місяці", яка "не мала серйозних наслідків".

Після публікації The Atlantic демократи у Конгресі США направили до Білого дому низку запитів з вимогою пояснень. Зокрема, сенатори назвали ситуацію "надзвичайно легковажним підходом до національної безпеки". Інші законодавці поцікавилися, чи використовували чиновники інші несанкціоновані застосунки для обговорення секретної інформації.

У Білому домі заявили, що у чаті не передавали жодних військових планів чи секретних даних. Прессекретарка Каролін Левітт наголосила, що ситуація не становила загрози для військових або національної безпеки США. Національна рада безпеки в окремій заяві назвала чат "прикладом глибокої та продуманої координації політики між високопосадовцями".

Сам Майк Волтц публічно ситуацію поки не коментував. Проте він уже обговорив ситуацію з Трампом, як повідомили два джерела, знайомі зі змістом розмови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що російсько-американські переговори у Саудівській Аравії у понеділок, 24 березня, тривали понад 12 годин. Спільна підсумкова заява Росії та США так і не була представлена. Її не ухвалили через позицію України.