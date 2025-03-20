Потепління поспішає до України: якою буде погода 20 березня

Чого чекати від погоди у четвер

Після аномально теплого початку березня погода в Україні стала більш прохолодною і типовою для української ранньої весни. Проте вже з четверга очікується певне потепління.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Синоптики очікують, що 20 березня в Україні буде прохолодно, хмарно, але без опадів.

По всій країні погода буде приблизно однакова — вдень варто чекати +9…+12 градусів, а вночі стовпчики термометра опустяться до позначок -3…+1 градуси. Втім, уночі на півдні буде трохи тепліше – до +3. Як не дивно, але вдень найбільше прохолодно теж буде на півдні — у Криму повітря не прогріється вище +9 градусів.

Синоптики очікують, що подібна погода зберігатиметься приблизно до вихідних, а після цього в Україну прийдуть дощі, які трохи опустять температуру повітря. Проте на снігопади вже чекати не варто.

Нагадаємо, народний синоптик із Волині Володимир Деркач розповів про те, якою буде погода в Україні навесні. За його словами, березень буде дуже прохолодним, а справжнє потепління варто чекати лише у травні.